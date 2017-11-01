Историческое падение ипотечных ставок, повышенный спрос на рефинансирование, снижение цен на жилье и появление необычных предложений на строительном рынке – именно этим запомнится 2017 год новоселам Барнаула и экспертам в сфере недвижимости.

Но главным событием 2017 года стало снижение ипотечных ставок, которое вновь разогрело покупательский интерес на первичном рынке. Один за другим банки сбрасывали проценты, давая барнаульцам возможность приобрести стартовое жилье, расшириться или выгодно инвестировать собственные средства. Так, только в начале июля единая базовая ставка по ипотеке составляла 10,4%, минимальная — 8%. Однако уже в августе был зафиксирован резкий скачок — базовая ставка по ведущим банкам снизилась до 9,5%, минимальная — до 7,4%.

Многие строительные компании уже предоставили возможность своим клиентам приобрести квартиры в своих объектах по сниженной ставке. Одной из первых в Барнауле это сделала инвестиционно-строительная компания "Алгоритм". По словам директора компании Ксении Белоусовой, пик спроса на квартиры по новым сниженным процентам еще впереди.

"Ставки снизили недавно, поэтому покупатели присматриваются к рынку недвижимости, выбирают, прицениваются. А многие уже оценили выгодное предложение и совершают процедуру рефинансирования, которая существенно экономит семейный бюджет", — отмечает Ксения Александровна.

Однако и затягивать с выбором нового жилья не стоит. Эксперты уверены, что снижение ипотечных ставок может повлечь за собой и увеличение стоимости квартир. Об этом в октябре в своем интервью сообщила Марина Ракина, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая.

"Действительно, на рынке недвижимости складываются условия, которые могут толкнуть цены на квартиры вверх, — рассказала эксперт. — Например, подешевела ипотека. Еще люди привыкли к кризису и понимают, как вести себя в этих условиях, поэтому они не откладывают сделку до лучших времен". Президент Союза риелторов также отметила, что, как будет развиваться ситуация в будущем, спрогнозировать сложно. Поэтому многие уже сейчас приступили к выбору квартиры в новостройках.

"К этому вопросу покупатели подходят тщательно, — рассказывает Ксения Белоусова. — Главным критерием выступает не только цена, но и нюансы строительства, местоположение жилых комплексов, наличие инфраструктуры, обустройство внутридомовой территории. В последний год обращать внимание стали и на репутацию строительной компании. Покупатели хотят получить надежный дом в срок, поэтому репутация застройщика часто играет определяющую роль".

На строительном рынке инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" давно зарекомендовала себя как надежный застройщик. Так, с начала 2017 года компания построила 11 557 м2 жилья. Грамотный подход к строительству и использование новейших технологий позволяют ускорять темпы и вводить дома в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Например, в квартале "Балтийская крепость" дом на улице С. Ускова, 42 был сдан на год раньше, чем было заявлено в плане. Сейчас в новостройках от ИСК "Алгоритм" живет почти 2 000 семей.

В данный момент компания работает над завершением строительства "Балтийской крепости", третий квартал 2018 года – срок сдачи последнего дома комплекса. Одновременно "Алгоритм" строит ЖК "Тетрис", ЖК "Литерный" и первый дом в ЖК "Крылья".

Квартиру на свой вкус в ИСК "Алгоритм" найдет даже самый взыскательный покупатель. Компания возводит свои дома практически во всех районах города – от центра до нового спального района 2033. Жилье можно выбрать на любом этапе строительства – у "Алгоритма" есть дома с высокой степенью готовности и сданные в эксплуатацию, а также дома на "стадии земли".

Компания совершенствует и способы строительства. Современная кирпично-монолитная технология уже стала классической для "Алгоритма". Сегодня компания возводит свой первый дом в квартале 2033 из силикатного кирпича. В каждом объекте предоставлен широкий выбор планировочных решений – классические и евроварианты продуманы до мелочей. Также компания помогает решить вопрос с ремонтом, предлагая чистовую отделку или отделку "под ключ".

ИСК "Алгоритм" находит индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая подобрать выгодный и удобный способ покупки. Вы можете выплатить стоимость полностью или в рассрочку, воспользоваться материнским капиталом или другими жилищными сертификатами. Кроме того, "Алгоритм" имеет надежных партнеров в лице ведущих банков, поэтому вопросы ипотечного кредитования можно будет решить легко.

Более подробную информацию об объектах застройщика можно узнать по телефону: 72-00-82 или в отделе продаж по адресу: пр. Социалистический, 54.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте: www.alg22.ru

*Рассрочка предоставляется ООО "ИСК "Алгоритм". Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО)