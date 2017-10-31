Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы обсуждают в социальных сетях снос деревьев на улице Советской Армии — очевидцы заявляют, что спиленные стволы мешают проезду.
"По улице Советской Армии, 133Б пилят деревья. Спиленные стволы лежат пока прямо на дороге. Движение временно перекрыто", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В комментариях к посту один из горожан заявляет, что претензии являются необоснованными. "Дерево будет лежать ровно минуту. Но журналисты и фотографы б22 бдят каждую секунду. Настал тот час, когда любые ваши действия увидят все.
P.S. Вон специалистов сколько стоит. Все работают. Один пилит — другие пилят взглядом", — указывает комментатор.
Впрочем, ему отвечают: "Да уже полчаса как пилят. Так что не минуту".
Комментарии
Пилят не только деревья)))
Это какие-то черти левые. Скорее всего они не имеют право спиливать это дерево.
отморозки из б22 даже свои похороны легко могут заснять
По свежим данным, незаконно снести произрастающее на территории города дерево, решили жители Советской Армии 114. На место полиция приезжала, скорее всего протокол составили. Вот только дерева то уже нет