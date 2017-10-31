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Барнаульцы сообщили о перекрытом проезде из-за спиленных деревьев

, ИА "Амител"
Очевидец заявил, что спиленные стволы лежат прямо на проезжей части

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы обсуждают в социальных сетях снос деревьев на улице Советской Армии — очевидцы заявляют, что спиленные стволы мешают проезду.

"По улице Советской Армии, 133Б пилят деревья. Спиленные стволы лежат пока прямо на дороге. Движение временно перекрыто", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

В комментариях к посту один из горожан заявляет, что претензии являются необоснованными. "Дерево будет лежать ровно минуту. Но журналисты и фотографы б22 бдят каждую секунду. Настал тот час, когда любые ваши действия увидят все.
P.S. Вон специалистов сколько стоит. Все работают. Один пилит — другие пилят взглядом", — указывает комментатор.

Впрочем, ему отвечают: "Да уже полчаса как пилят. Так что не минуту".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.10.2017 11:39
- гость -

Пилят не только деревья)))

0  0
31.10.2017 11:47
- гость -

Это какие-то черти левые. Скорее всего они не имеют право спиливать это дерево.

0  0
31.10.2017 12:12
- гость -

отморозки из б22 даже свои похороны легко могут заснять

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