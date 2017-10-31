Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы обсуждают в социальных сетях снос деревьев на улице Советской Армии — очевидцы заявляют, что спиленные стволы мешают проезду.
"По улице Советской Армии, 133Б пилят деревья. Спиленные стволы лежат пока прямо на дороге. Движение временно перекрыто", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В комментариях к посту один из горожан заявляет, что претензии являются необоснованными. "Дерево будет лежать ровно минуту. Но журналисты и фотографы б22 бдят каждую секунду. Настал тот час, когда любые ваши действия увидят все.
P.S. Вон специалистов сколько стоит. Все работают. Один пилит — другие пилят взглядом", — указывает комментатор.
Впрочем, ему отвечают: "Да уже полчаса как пилят. Так что не минуту".
Комментарии
Пилят не только деревья)))
Это какие-то черти левые. Скорее всего они не имеют право спиливать это дерево.
отморозки из б22 даже свои похороны легко могут заснять