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Депутат Госдумы от Алтайского края призвал вводить курсы по спасению жизни

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Ежегодно в РФ из-за того, что не пришли вовремя на помощь, гибнет до 35 тысяч человек

Фото: ms-butovo.ru

Алтайский думец Николай Герасименко заявил, что за год от неоказания помощи в первый час в России умирает около 35 тысяч человек. В этой связи народный избранник отметил, что необходимо вводить специальное обучение для стюардесс, проводников, полиции и МЧС.

30 октября в Барнауле прошла пресс-конференция с участием депутата Госдумы Николая Герасименко. Парламентарий, в частности, высказал свое видение проблемы большой смертности населения из-за не оказанной вовремя первой медпомощи. По словам Герасименко, ему неоднократно приходилось оказывать помощь в самолете. "Бывает так: летишь, и к тебе из соседнего салона подходят: "Вы же доктор?" Помогите! Такие случаи не так уж и редки, вспомните ту же Веронику Скворцову (министр здравоохранения, которая недавно пришла на выручку пассажиру рейса Москва — Нью-Йорк — прим. ред.)".

Между тем именно воздушный транспорт, по оценке депутата Госдумы, в этом плане является наиболее проблемным. "Есть ряд вопросов по той же укладке в самолете — там на самом деле мало что есть для скорой помощи. Опять же у нас сделать любой укол или наложить шину может только медработник, а воспользоваться дефибриллятором или сделать обезболивающее практически невозможно. А ведь большинство как раз погибает именно от травм или наступившего болевого шока в первые 15 — максимум 30 минут после происшествия. Когда все ничего не делают, а просто дожидаются врача", — описал нерадостную картину Николай Герасименко.

Между тем, по его словам, те же стюардессы проходят курсы оказания первой помощи на борту, но когда кому-то становится плохо в салоне, они почему-то сразу начинают бегать и искать медика. Помимо прочего, парламентарий выступил за то, чтобы подобное обучение проходили проводники поездов, полицейские, представители МЧС.

Кстати, многие непрофессионалы, по мнению алтайского думца, навыками оказания первой помощи владеют, но люди боятся прийти на выручку. "Вдруг человек умрет, начнут еще таскать по судам, так они рассуждают", — раскрыл причины бездействия обывателей в критической ситуации Герасименко.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

31.10.2017 12:59
- гость -

В общем-то хорошее дело, но в России может закончится тотальным сокращением медиков.

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31.10.2017 13:16
- гость -

Что то слишком много сегодня этого Герасименки)))

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