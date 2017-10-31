Жители Барнаула делятся в Instagram фотографиями с нарядами в честь Хеллоуина, а также другими атрибутами этого праздника.
Праздник Хеллоуин отмечают 31 октября.
Праздничные занятия, посвящённые самому веселому и загадочному празднику Хэллоуин в нашей студии в самом разгаре!👻🎃🦇🕷Ну а мы вспоминаем, как праздновали этот день в предыдущие годы. Удивительно, как быстро растут дети! 😱И очень радостно, что растут они вместе с нашей студией!😘 На фото празднование Хэллоуина в предыдущие годы. Многие детки уже подросли и повзрослели👫, но не изменяют нашей студии, а продолжают учится и отмечать праздники вместе с нами. Спасибо! Приятно!🌹🌹🌹 #хэллоуин#хэллоуинбарнаул#барнаул #алтай #горноалтайск #барнаул22 #акциябарнаул #скидкабарнаул #языковаяшколабарнаул #иностранныеязыкибарнаул #китайскийвбарнауле #английскийвбарнауле #немецкийвбарнауле #егэбарнаул #22rus
Ну что, всех с Хэллуином👻 Хоть праздник и не наш, но что-то в нем есть😊 Лично для меня это лишний повод устроить классную фотосессию🎃 Мой эксперимент: Экспресс-фотосессия, успеть за 15 минут📸 Усаживайтесь поудобнее, сегодня будет тыквенный спам, много тыковок и прекрасных деток!❤️ Страшно не будет😁 #halloween2017 #happyhalloween #halloween
Торт-тыква в окончательном варианте. Вес 3кг #тортбарнаулназаказ #тортыбарнаул #тортбарнаулназаказ #тортназаказбарнаул #тортыназаказбарнаул #тортбарнаул #тортсвелюром #тортнагод #тортнагодик #тортнагодовасие #тортнаюбилей #тортрататуй #тортнагодик #фигуркиназаказбарнаул #фигуркиназаказ #тортнагодовасие #тортмишкатедди #тортполиробокар #тортробокар #тортлегонинзяго #тортлего #тортщенячийпатруль #тортсвелюром #свадебныетортыбарнаул #свадебныйтортбарнаул #свадебныйторт #тортмадагаскар #тортдашапутешественница #тортлегонинзяго
Boo👻 а вы знаете легенду про пьяницу Джека-фонаря?🎃 все отвернулись от этого ужасного лгуна, все кроме дьявола😱 но такая "дружба" не увенчалась успехом и Джек, отвергнутый раем и адом, блуждает по земле с кусочком адского пламени🔥 он ищет себе пристанище... Сладеньких снов😏 #barnaul #siberia #celebrate #halloween #funny #fun #scary #pumpkin #nightmare #good #goodnight #happy #happyday #beautiful #love #amazing #smile #instagood #instalike #instagram #instahappy #follow #followme #vsco #vscocam
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