Фото: crimerussia.com
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова Владимира Путина о сборе биологического материала представителей различных этносов России и связал это с разработкой биологического оружия "соответствующими службами на Западе", передает РИА "Новости".
Говоря об этом, член Совета Федерации подчеркнул, что у каждого этноса имеются свои реакции на биологическое оружие.
"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — сказал он. Впрочем, он уточнил, что нельзя быть уверенным в подготовке биологической войны против РФ. Скорее это разработка одного из сценариев развития событий.
"Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса", — добавил сенатор.
Напомним, накануне президент Владимир Путин выразил озабоченность тем, что в стране кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан.
"Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил глава государства.
Комментарии
Может теперь туда перестанут складывать десятки миллиардов народных долларов, якобы в ценные бумаги США?
"Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил глава государства.
Да это диктаторы всего мира скинулись и хотят вырастить себе народ подобный российскому.
кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан.
-----------
Это же так получается, что президент, бывший кгбшник, не может определить кто конкретно этим занимается
"заметил, что на Западе все делают скрупулезно"
А у нас на отвяжись выходит ...
ИМХО, биологическое оружие, действующее на геном, будет угрожать много еще кому, т.к. русский народ по крови родственен всем славянам, отчасти финским и германским народам. Гаплогруппа общая также с киргизами и индийцами
31.10.2017 12:30
iOne
нам проще сделать оружие, от которого все этносы гарантированно погибнут, чем ходить, собирать, потом еще на поле боя сортировать их...
Запретить отправку в зарубежные лаборатории биоматериала участников клинических исследований. Делов-то