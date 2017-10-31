Австрийские полицейские разыскивают 66-летнего мужчину, которого подозревают в расстреле его соседей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
Известно, что вооруженный карабином мужчина устроил бойню в коммуне Штиволль около города Грац. Подозреваемый застрелил двух пожилых людей и тяжело ранил 48-летнюю женщину.
Известно, что убитые были соседями австрийца. Свидетели происшествия утверждают, что подозреваемый стрелял из своей машины. На задних дверях его фургона Volkswagen размещена нацистская надпись.
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