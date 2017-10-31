Фото: yandex.ru/maps/
Участок проспекта Социалистического в Барнауле перекроют на неделю в связи с работами по прокладке газопровода.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, движение будет закрыто в районе пересечения с улицей Гоголя.
Срок ограничения движения — с 08:00 10 ноября до 21:00 17 ноября.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к перекрытию движения и заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
А на заправку как, если я с Красноармейского?
А на заправку как, если я с Красноармейского?
Через Алейск...))