Самым продаваемым смартфоном в России в августе и сентябре 2017 года стал iPhone SE с памятью 32 Гб, сообщают "Ведомости".
Отметим, что ранее лидером продаж среди смартфонов в России был Samsung Galaxy J1. Эта модель держала первое место с февраля 2017 года, а прежде почти весь 2016 год лидерство принадлежало другому продукту Apple – смартфону iPhone 5s.
Аналитики уверены, что смартфон iPhone SE пользуется таким спросом из-за своей цены. Сейчас его можно купить чуть менее чем за 20 000 рублей. Эксперт говорит, что недорогие аппараты, а не флагманы, помогают Apple наращивать долю на российском рынке.
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