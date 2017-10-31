Два человека погибли в результате ДТП, произошедшего во вторник, 31 октября, в селе Чернопятово Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве поясняют, что 58-летний водитель на автомобиле УАЗ ехал со стороны села Сибирские Огни в сторону поселка Нагорный, не справился с управлением и наехал на препятствие.
В результате ДТП водитель и 59-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
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