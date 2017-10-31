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Новости

Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по 10 тыс. рублей

, ИА "Амител"
В доме будут выполнены восстановительные работы

Фото: rubtsovsk.org

Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по десять тысяч рублей, сообщается на официальном сайте администрации города.

Как рассказал глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, для этого семьям нужно написать заявление. Кроме этого, будут проведены восстановительные работы в доме.

Напомним,  взрыв бытового газа произошел в доме по улице Гвардейской 28 октября. В доме располагаются четыре квартиры. Официально по данному адресу зарегистрированы 11 человек, из них четверо детей. На момент взрыва в доме проживали девять человек.

Квартира, в которой произошел взрыв, и смежная с ней для проживания непригодны. Остальные квартиры пострадали меньше. Большинство жильцов этого дома проживают сейчас у своих родственников. Одна семья живет в своей квартире, где ей ничего не угрожает.

Специалисты уже провели обследование этого дома. Заключение будет готово через 7-10 дней. После окончания следственных действий начнут расчистку завалов.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 14:30
- гость -

Позорники,там восстанавливать нечего(

0  0
31.10.2017 14:38
- гость -

10 тыс. рублей ??? Не много ли? Может 1000р хватит?

0  0
31.10.2017 14:45
- гость -

А вот у меня машина сломалась, может мне администрация тоже выпишет 10 тыс. рублей?
Или это мунициальное жилье было? Тогда я понимаю выплаты и недовольство суммой. А если это частная собственность, то какие могут быть претензии?

0  0
31.10.2017 14:52
- гость -

Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.

Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.

Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.

На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).

0  0
31.10.2017 14:57
Гость

Гостю 14.45. Вот если бы ты, не дай бог, конечно, не по своей вине лишился жилья, наверняка по-другому бы думал и говорил

0  0
31.10.2017 15:00
- гость -

я не спорю, что помогать нужно в таких ситуациях, я же не про нужность помощи говорю. И понятно, что сумма маленькая. Но нельзя возмущаться, если это, грубо говоря, акт доброй воли, а тебе не понравился его масштаб. Это все равно, что мне делают подарок, а я возмущаюсь, что могли бы и получше.

0  0
31.10.2017 15:01
- гость -

подводят к повсеместному страхованию жилья.

0  0
31.10.2017 15:03
- гость -

Страхование - вещь хорошая. Пора нам забывать про авось.

0  0
31.10.2017 15:05
- гость -

31.10.2017 15:01
- гость -

а как иначе?
если всем частным собственникам начнут возмещать убытки, то никакого бюджета не хватит.
вот смотрите, этот дом - частная собственность, а бюджет - это общак, в том числе за мой и ваш счет. почему за мой и ваш счет должны помогать частному собственнику?
тогда и мне помогите, у меня есть желание автомобиль поменять, но нехватает денег до желаемой модели.
застраховывайте и сохраняйте своё имущество.

0  0
31.10.2017 15:05
- гость -

14:57
Не по своей вине? А баллон газовый туда сам припрыгал? Или просто стоял и решил вдруг рвануть? 2 слова - Техника Безопасности!

0  0
31.10.2017 15:06
- гость -

Да, нужно самим отвечать за свое имущество. У нас, к сожалению, еще не изжилась привычка, что кто-то должен заботиться, а не ты сам о себе.

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