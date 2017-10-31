Правительство России будет поддерживать тех, кто покупает автомобили с электрическими двигателями, пишет газета "Известия".
Кроме этого, в правительстве намерены ввести формы поддержки и для тех, кто строит для них инфраструктуру. Помимо льгот, в кабмине обсуждаются меры стимулирования спроса. Государственные компании в рамках данных мер могут обязать обновлять автопарк, приобретая электрокары.
В правительстве говорят также о том, что нужно разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Владельцам торгово-развлекательных комплексов могут предоставлять льготы за оборудование электрозаправок.
Согласно данным "Автостата", за 8 месяцев этого года в нашей стране продали около 50 электромобилей. Это на 35% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Комментарии
по полтора часа возле розетки стоять? спасибо, но нет.
выдать каждой семье по Тесле, да и делу конец
Солидарен с предыдущим оратором!