Отель "Барнаул" — неотъемлемая часть истории города и по праву считается одной из его визитных карточек. Однако сейчас это еще и современный гостиничный комплекс, готовый одновременно принять до 474 гостей в номерах различной категории – от стандартных до президентского.
В шикарных апартаментах отеля "Барнаул" любят останавливаться приезжие знаменитости и с удовольствием проводят фотосессии молодожены. Не так давно в гостинице был обновлен дизайн номеров, и теперь отдых здесь стал еще более роскошным.
В отделке были использованы благородные материалы – дерево и мрамор, высококачественный текстиль и предметы интерьера. Золото и хрусталь, зеркала и мягкие ковры – каждый посетитель отеля "Барнаул" почувствует себя здесь особой персоной.
Оформленные в спокойной цветовой гамме, с обилием света, обновленные номера подарят поистине королевский комфорт. А чтобы день в гостинице начался отлично, гостям предложат завтрак по системе "шведский стол", где каждый сможет подобрать блюдо на свой вкус.
Выбирая отель "Барнаул", посетители могут быть уверены в высоком сервисе обслуживания.
Отель "Барнаул"
Площадь Победы, 3
+7 (3852) 201-600 — отдел бронирования
+7 (3852) 201-601 — ресторан
+7 (3852) 201-602
+7 (3852) 201-610
+7(3852) 201-611
barnaulhotel.ru
Комментарии
стиль как и в одноименном кабаке)
дорохо-бохато)
а на самом деле это для пенсионного возраста, современные люди иной дизайн ценят.
зачем такие ванные комнаты здоровые? командировочные , что там все основное время проводить собираются?
Посмотрел на сайте список знаменитостей, гостивших там, не очень впечатлил. А где же остальные звезды останавливаются?))
дорогобогато