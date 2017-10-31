Среда, 1 Ноябрь, 05:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
-1°
Обь
117см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Алтай вошел в число популярных регионов для отдыха в ноябрьские праздники

, ИА "Амител"
В Белокурихе на предстоящих праздниках ждут наплыва туристов

Фото: altturizm.ru

Алтайский край вошел в число регионов, где стремятся отдохнуть туристы на предстоящих ноябрьских праздниках, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, туристы стремятся на отдых в эти дни в Крым, Краснодарский край, Москву и Московскую область. Кроме этого, спросом у туристов пользуются Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский края и Татарстан.

Между тем в Белокурихе в праздничные дни ожидают наплыва туристов. По данным акционерного общества "Курорт Белокуриха", в трех санаториях этой компании на 3 ноября продали порядка 82% путевок, а на 7 ноября — 79%. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.10.2017 15:22
- гость -

Наверное к дню единения Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.

Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.

Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.

На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).

0  0
31.10.2017 15:22
- гость -

Не по карману мне сей отдых....

0  0
31.10.2017 15:24
- гость -

15:22 С какой целью пишешь под всеми новостями этот бред! Не верим! Быть такого не может!!!))))

0  0
31.10.2017 15:42
- гость -

31.10.2017 15:24
- гость -

То же думаю, не могут народные избранники так оторваться от нужд избравшего их народа.

0  0
31.10.2017 15:43
- гость -

31.10.2017 15:22
- гость -
вот у вас все "факты" такие)
пост в Фейсбук какого-то щелкопёра)

0  0
31.10.2017 15:45
- гость -

31.10.2017 15:42
- гость -

Ну почему не могут?
Вот например, на содержание Путина в 2017 году было заложено 15 млрд руб. А на содержание королевы Англии в год тратится около 3 млрд руб., при этом британская монархия является самой «дорогостоящей» в Европе.

0  0
31.10.2017 15:46
- гость -

Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

0  0
31.10.2017 15:53
- гость -

Появились базы в Горном, работающие даже зимой, с горячей водой и отоплением. Проживание дорого, ехать далеко,долго и опасно.

0  0
31.10.2017 19:43
- гость -

Свежо питание да серица с трудом ...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 0
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 0
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 0
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про три млрд рублей на зарплаты бюджетникам 0
23:48
Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах 0
23:29
Депутат ГД назвал "шпингалетом" гаишника, посмевшего остановить его авто 0
23:14
Министр Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook 0
22:58
Ведущий без головы: британцам рассказали прогноз погоды на Хеллоуин 0
22:41
Щетинин предложил восстановить кооперацию между аграрными НИИ и вузами 0
22:26
Поставщикам ресурсов предложили самим оплачивать установку счетчиков 1
21:45
Скончался заслуженный артист России Алексей Самохвалов 1
21:28
Яровая предложила убрать посредников из системы коммунальных платежей 1
21:03
СМИ сообщили о смерти около 200 человек на ядерном полигоне в КНДР 0
20:36
Вандалы сломали шлагбаум на территории Нагорного парка в Барнауле 2
20:19
Директор департамента "Роснефти" погибла, упав с 12-го этажа 0
20:06
Губернатор Алтая возьмет в программу "85х85" только востребованные объекты 0
19:50
Конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае в следующем году 2
19:27
Расписание электричек в Алтайском крае изменилось с 30 октября 0
19:08
Коротко о главном: лучшие продукты Алтая, арест стрелка и ипотека
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 октября
18:50
Молодые березы высаживают на центральной аллее проспекта Ленина в Барнауле 4
18:26
Интуиция, пароль на телефон и ссоры: ученые назвали признаки измены мужа 0
18:03
3 сентября в России могут сделать праздником 11
17:50
Глав Чарышского и Суетского районов избрали в Алтайском крае 1
17:33
Движение на алтайской трассе Р-256 перекроют из-за военных 4
17:20
Пенсионер в Барнауле скончался, упав в шахту лифта в торговом центре 3
17:13
80 видов уголовных преступлений в России могут стать проступками 16
17:02
Лучшие алтайские продукты показали в Барнауле на выставке "АлтайПродМаркет" 6
16:54
Город-спутник Барнаула вновь возглавил Сергей Еремеев 0
16:42
Политтехнолог Ельцина ушел от Собчак 4
16:34
Алтайский омбудсмен рассказал, как борется за безбарьерную среду 1
16:22
Анфиса Чехова объяснила, на каких условиях пойдет в президенты 10
16:11
Суд отправил барнаульского стрелка под стражу 2
16:04
Житель Алтайского края убил ножом супругу на глазах своих детей 0
15:50
Что такое диагональная разметка и как изменились правила движения по кругу 4
15:36
Огоньки во второй раз зацвели на Алтае 2
15:25
Рубцовчанин угрожал врачу скорой помощи, идет проверка 7
15:13
Мужчину, собиравшего кедровые шишки на Дальнем Востоке, загрыз тигр 3
15:01
Алтай вошел в число популярных регионов для отдыха в ноябрьские праздники 9
14:50
Правительство намерено поддерживать тех, кто покупает электромобили 7
14:35
Шоссе Ленточный бор в Барнауле встало в пробку из-за аварии 5
14:24
Семьям, пострадавшим от взрыва газа в Рубцовске, выплатят по 10 тыс. рублей 16
14:13
Зима покажет: Сергей Дугин напомнил дорожникам Барнаула о гарантии качества 7
14:02
Новосибирские врачи спасли беременную женщину, попавшую в аварию на Алтае 20
14:00
Волшебство своими руками: как развить творческий потенциал ребенка 0
13:51
iPhone SE стал самым продаваемым смартфоном в России 0
13:36
Александр Карлин вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов 17
13:24
Австриец на машине с нацистской надписью расстрелял пожилых соседей 2
13:12
Мединский удивился низким сборам фильма "Матильда" 21
13:03
Количество не есть качество: алтайский эколог Грибков о Годе экологии 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.