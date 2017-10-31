Алтайский край вошел в число регионов, где стремятся отдохнуть туристы на предстоящих ноябрьских праздниках, пишет ТАСС.
Как сообщает издание, туристы стремятся на отдых в эти дни в Крым, Краснодарский край, Москву и Московскую область. Кроме этого, спросом у туристов пользуются Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский края и Татарстан.
Между тем в Белокурихе в праздничные дни ожидают наплыва туристов. По данным акционерного общества "Курорт Белокуриха", в трех санаториях этой компании на 3 ноября продали порядка 82% путевок, а на 7 ноября — 79%.
Комментарии
Наверное к дню единения Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.
Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.
Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.
На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).
Не по карману мне сей отдых....
15:22 С какой целью пишешь под всеми новостями этот бред! Не верим! Быть такого не может!!!))))
31.10.2017 15:24
- гость -
То же думаю, не могут народные избранники так оторваться от нужд избравшего их народа.
31.10.2017 15:22
- гость -
вот у вас все "факты" такие)
пост в Фейсбук какого-то щелкопёра)
31.10.2017 15:42
- гость -
Ну почему не могут?
Вот например, на содержание Путина в 2017 году было заложено 15 млрд руб. А на содержание королевы Англии в год тратится около 3 млрд руб., при этом британская монархия является самой «дорогостоящей» в Европе.
Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.