Тело мужчины найдено в тайге в Бикинском районе Хабаровского края, предположительно, на него напал тигр. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, мужчина пропал пару дней назад. В лес он отправился для сбора кедровых шишек. Известно, что в лесу нашли фрагменты тела со следами нападения хищника. Характер травм на теле свидетельствует о нападении именно тигра, а не другого животного.
В полиции говорят, что принимается решение об отстреле зверя-людоеда.
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В Сирии погиб 33-летний уроженец Нижнего Тагила Антон Добрыгин. Он ехал в автомобиле, который подорвался на фугасе возле Дейр-эз-Зораа.
Известно, что Добрыгин закончил военное училище, служил в армии и уволился в звании старшего лейтенанта. Уралец был членом частной военной компании «Вагнера» — российского аналога французского иностранного легиона.
Призывник из Челябинска Алексей Кожевников пропал во время срочной службы в армии в июне 2002 года. В течение 14 лет мать и брат искали юношу, которого все считали дезертиром. Лишь в конце 2015 года после обращений родных в главную военную прокуратуру и администрацию президента военный следственный отдел поднял розыскное дело, тщательно перепроверил все обстоятельства и выяснил, что спустя три недели после исчезновения солдат был найден умершим, опознан сослуживцами и командиром части и даже похоронен под своими личными данными за государственный счет. Но военные никому об этом не сказали, а еще через два года вообще через суд признали парня безвестно отсутствующим.