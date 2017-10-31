Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин улучшил свои позиции в национальном рейтинге глав российских регионов и по итогам сентября — октября вошел в группу лидеров.
На этот раз региональный руководитель оказался на 24-й строчке, войдя в ТОП-25 глав российских субъектов, или группу фаворитов.
Составители рейтинга подчеркивают, что положение укрепилось. Очевидными плюсами в этой связи называют эффективность бюджетной политики региона, низкий госдолг, высокую исполняемость майских указов Владимира Путина, развитие промышленности и аграрного сектора, внимание к проблемам экологии и успехи, связанные с реализацией идеи туристического кластера.
Юрист, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета Антон Васильев, комментируя рост позиций главы региона в рейтинге, отмечает: "Положение губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина стабильное. Тому показатель – увеличение краевого бюджета на следующий финансовый период в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Во многом это связано с активной работой главы региона в федеральном центре. Прирост весьма значительный, порядка 4,5 млрд рублей дополнительно. И эта ситуация выравнивания бюджетной обеспеченности за счёт дотации выводит регион практически в лидеры. То есть, в абсолютном выражении, мы получили значительно больше, чем другие регионы, которые получают такие дотации".
Также эксперт акцентирует внимание на том, что совсем недавно в Алтайском крае прошли знаковые мероприятия. В их числе — выездное заседание Совета Безопасности во главе с Николаем Патрушевым, визит заместителя главы Минстроя РФ Андрея Чибиса. Кроме того, в Москве прошли Дни культуры Алтайского края.
Напомним, что по итогам июля — августа Александр Карлин находился на 26-й строчке национального рейтинга, возглавляя вторую группу губернаторов.
Комментарии
уровень жизни населения -один из самых низких в стране. А он -в лидерах. В 70 лет пора бы на покой!