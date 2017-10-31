Новосибирские нейрохирурги выходили 30-летнюю Наталью Баранову и ее сына Богдана — семья из Кемерово попала в ужасное ДТП в Алтайском крае, и женщину пришлось оперировать на большом сроке беременности, пишет "НГС. Новосибирск".
Семья Барановых попала в серьезную аварию летом 2016 года — Владимир, его мать, беременная жена Наталья и дочь София ехали ночью на автомобиле Chevrolet Cruze отдыхать в Алтайский край. По словам Владимира Баранова, дорога была разбитой и мокрой, и машину повело боком — автомобиль закрутился и несколько раз перевернулся. В аварии никто не пострадал, кроме Натальи — она не была пристегнута, потому что ремень сильно давил ей на живот. Женщина вылетела из машины в боковое стекло.
Ее позвоночник, по сути, держался на одной связке — при любом повороте связка могла элементарно порваться, человек мог остаться инвалидом, обездвиженным на всю жизнь, объяснил ее супруг.
Беременную Наталью увезли в ближайшую алтайскую больницу, а затем санавиация доставила ее в Барнаул, но и там врачи не взялись оперировать женщину на столь большом сроке. Ее супруг пытался найти хирургов в нескольких больницах Сибири, но в итоге семье отказали все, кроме центра нейрохирургии в Новосибирске.
Пострадавшей вживили в позвоночник особую конструкцию. Опасность для беременной пациентки при этом представлял наркоз и рентгеновское излучение. Риск существовал как для Натальи, так и для ребенка (вплоть до угрозы выкидыша).
В итоге операция прошла успешно. Ходить Наталья начала через несколько дней после операции, а родила через два месяца. Это ее третий ребенок. Судя по развитию мальчика, он все перенес хорошо, заключили новосибирские врачи.
Комментарии
В аварии никто не пострадал, кроме Натальи — она не была пристегнута, потому что ремень сильно давил ей на живот.
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Бредовая какая-то отмазка. Ремень безопасности проходит через грудь, а не через живот. С большой грудью он может причинять неудобства, но большому животу никак не мешает.
31.10.2017 14:09
- гость -
ремень через тело человека проходит в 2х местах. проедьте на машине пристегнувшись. посмотрите как он ложится.
31.10.2017 14:09
- гость -
ремень через тело человека проходит в 2х местах. проедьте на машине пристегнувшись. посмотрите как он ложится.
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Посмотрела в инете, т.к. внимания не обращала никогда, как он там ложится. Действительно, нижняя часть ремня проходит по животу. Но, ёлки, он там довольно низко проходит, буквально под животом, по линии бикини. Как он там животу может мешать?
Тоже беременная ездила на машине буквально до самых родов, пристегивалась. Ничего нигде не мешало. Может ремни в разных машинах на разном уровне проходят?
Зачем в 7 месяцев беременности переться на машине на отдых. У них в области природа не хуже. И базы отдыха есть.
31.10.2017 14:11
- гость -
31.10.2017 14:09
- гость -************
Под живот и поверх груди.
Медики молодцы, респект! Мужика не пойму, зачем ехать ночью в условиях плохой видимости и плохим дорожным полотном, что за необходимость была? Теперь надеюсь не будет никогда возить семью по ночам
31.10.2017 14:23
- гость
Тебя рядом не оказалось, совета дать.
31.10.2017 14:28
Санёк
Пассажиры газелек - как же вы задолбали своими, авторитетными, мнениями.
Какая сложность ехать ночью по межгороду? Значительно удобнее и безопаснее чем днем. Света от фар значительно больше, чем в городе. Отсутствие фур и большинства автомобилей.
Единственное в этой истории, ну не бывает плохой дороги, что бы автомобиль перевернулся. Значительное превышении скорости....
я не пойму, что обсуждаем? Факт случился. Речь идет о предоставлении помощи медицинской!!!! Барнаул не помог, а Новосибирск помог!
ну так в Новосибе целый ЦЕНТР нейрохирургии, а у нас в кластере пока такого нет....
Вчера съездили во 2 стоматологическую поликлинику с острой болью. Зуб ребёнку вскрыли и сказали сегодня приехать на осмотр. Два часа прождали, наконец приняли, сказали , что будут пытаться лечить, если не поможет - вырвут. Талон не дали, сказали надо записываться в 19-30 в интернете или завтра в 7-00 приезжать за талоном. Т.е. зуб уже начали лечить, вскрыли его и отказались дать талон на продолжение лечения. Пыталась зайти к заведующей, но её на месте не оказалось. Где находится заведующий в рабочее время неизвестно. И это не первый случай. Ночью ездили ещё зимой в дежурную поликлинику на Попова 6, так там вообще непонятно чем занимаются. Выписали бумажку, что утром надо в рентген кабинет и всё. Рентген ночью не работает. Для чего они там сидят непонятно. Перед нами прошло несколько человек, никому из них не помогли, всем выписали эти филькины грамоты и отправили домой. Люди среди ночи приезжают с острой болью, а их просто отправляют обратно, не помогая никак. Создают видимость работы, получают за эти ночные дежурства деньги. Это просто мошенничество. Буду писать в министерство здравоохранения.
1. респект медикам Новосибирска.
2. прискорбно, что уровень врачей в Барнауле не позволяет им браться за сложные случаи. любое промедление в экстренных ситуациях может обернуться трагедией.
3. никогда не понимал людей, которым рожать, или у них груднички на руках, а они едут отдыхать. потерпи, придёт и твоё время, неужели так невтерпёж?
31.10.2017 15:04
Житель Барнаула
Господи, почему ты не наделил женщин умом?
Мошенники в медучреждениях хорошо устроились. Хорошую схему разработали: сиди, нихрена не делай , создавай видимость работы и получай свои денежки, а кому очень надо, пусть идут в платный кабинет.
31.10.2017 14:39
- гость -
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Ты "умник" наверно только за компом на машине ездил, а я знаю про что говорю. Ночью видимость лучше чем днем, Вы в своем уме!?!?!?!?))
На 7 месяце в ночь по любой дороге, тем более по мокрой, я бы не поехала. И вообще ночью ездить можно по крайней необходимости.
Ездеем с мужем в Бийск бывает очень поздними вечерами (без детей), дорога то свободнее, но усталость и постоянно переключать дальний-ближний ... в общем не лучший вариант. А вот дорога на кузбасс не отличается особой легкостью. В любом случае людям самим нужно решать.
Когда сидишь беременной в машине,ремень давит на низ живота, очень НЕ удобно, у меня постоянный тонус был,ездить не могла в машине из-за того что ремень жал
Водитель виноват, превысил скорость, не справился с управлением.
А виноваты Барнаульские медики.
И еще. Авария была полтора года назад, почему вспомнили только сейчас?
Молодцы новосибирские медики! Гордость берет!
14:30
Есть же полу дурки как ты