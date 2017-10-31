Новосибирские нейрохирурги выходили 30-летнюю Наталью Баранову и ее сына Богдана — семья из Кемерово попала в ужасное ДТП в Алтайском крае, и женщину пришлось оперировать на большом сроке беременности, пишет "НГС. Новосибирск".

Семья Барановых попала в серьезную аварию летом 2016 года — Владимир, его мать, беременная жена Наталья и дочь София ехали ночью на автомобиле Chevrolet Cruze отдыхать в Алтайский край. По словам Владимира Баранова, дорога была разбитой и мокрой, и машину повело боком — автомобиль закрутился и несколько раз перевернулся. В аварии никто не пострадал, кроме Натальи — она не была пристегнута, потому что ремень сильно давил ей на живот. Женщина вылетела из машины в боковое стекло.

Ее позвоночник, по сути, держался на одной связке — при любом повороте связка могла элементарно порваться, человек мог остаться инвалидом, обездвиженным на всю жизнь, объяснил ее супруг.

Беременную Наталью увезли в ближайшую алтайскую больницу, а затем санавиация доставила ее в Барнаул, но и там врачи не взялись оперировать женщину на столь большом сроке. Ее супруг пытался найти хирургов в нескольких больницах Сибири, но в итоге семье отказали все, кроме центра нейрохирургии в Новосибирске.

Пострадавшей вживили в позвоночник особую конструкцию. Опасность для беременной пациентки при этом представлял наркоз и рентгеновское излучение. Риск существовал как для Натальи, так и для ребенка (вплоть до угрозы выкидыша).

В итоге операция прошла успешно. Ходить Наталья начала через несколько дней после операции, а родила через два месяца. Это ее третий ребенок. Судя по развитию мальчика, он все перенес хорошо, заключили новосибирские врачи.