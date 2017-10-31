Фото: barnaul.org
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин напомнил дорожникам и строителям об ответственности, которую они несут после завершения работ на различных объектах.
Так, в рамках совещания руководителей городских служб глава администрации краевой столицы отметил, что в настоящее время в городе завершены намеченные на этот сезон мероприятия программы "Безопасные и качественные дороги".
"На всех 33 участках работы выполнены. По проекту "Комфортная городская среда" контракты действуют до 30 ноября. Во дворах заканчивается монтаж и благоустройство детских игровых площадок, ведется установка малых архитектурных форм. Подрядчики несут ответственность за результаты своей работы. Насколько качественно она была выполнена, покажет зима", — цитирует Сергея Дугина пресс-центр мэрии.
Городские власти добавляют, что гарантийный срок качества работ на дорожных объектах составляет пять лет. Что касается дворов, то здесь гарантия дается на три года.
Кроме того, сити-менеджер распорядился в адрес дорожных служб оперативно реагировать на вызовы погоды, быть готовыми и к снегопадам, и к оттепели.
Также в рамках совещания глава администрации поручил ускорить работы на объектах туристического кластера и завершить высадку деревьев.
Комментарии
Позер(((
Сначала убирать снег вовремя научитесь
На "экскурсию" в с.Лебяжье...,пока снега нет!
завершить высадку деревьев
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Рано. Их через месяц высаживать надо.
Относительно "мусорного полигона":
"Каждый год в России прибавляется по 70 миллионов тонн ТКО. Колоссальная цифра! И все это попадает на красиво называемые полигоны, а попросту свалки - с отвратительной экологией и жуткими запахами. Стратегически есть два магистральных решения. Одно - сортировка и переработка. Например, пластик из ТКО вполне можно использовать как сырье для производства нового пластика.
Второе - часть мусора, которая не подлежит переработке, надо сжигать и вырабатывать электроэнергию.
Перед населением и регионом стоит выбор: завод по переработке ТКО или бесконечно растущий мусорный полигон. Что лучше? Зачастую сегодня общественная дискуссия сводится к идее: и полигоны закройте, и заводы не стройте. А куда же мусор девать?
Другое дело, мы обязаны не ухудшать экологическую ситуацию. Скорее всего, возьмем за основу японо-швейцарскую технологию, которая предусматривает полное уничтожение всех запахов, любых вредных газов, не говоря уже про жидкую компоненту. 85 процентов оборудования такого завода - это различные системы всех видов фильтрации и очистки. Это важно: нам нужны нулевые выбросы, нулевые риски для населения."
Я не сторонник Чубайса, но он в этом вопросе прав!
даа)
зима покажет кто где срал)
Зима покажет, что снег надо убирать, а не статейки отчетные строчить по "омикам". Да, тов. Дугин забывает, что помимо качества дорог, есть понятие правильной эксплуатациии этих же дорог. Где ливневки? Лужи будут стоять в осенне-зимний период? Вот на это дорожники и спишут свое "качество".