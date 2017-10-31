Фото: vk.com/barneos22
Шоссе Ленточный бор в Барнауле днем во вторник, 31 октября, встало в длинную пробку, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"ДТП на шоссе Ленточный бор — Кутузова. Пробка", — отмечает автор заметки. Другие автомобилисты уточняют, что транспортный затор образовался в обе стороны, поскольку на путепроводе работает трактор, осложняя движение.
Комментарии
Надо побольше бору вырубить, чтобы пробок не было.
даешь 3 полосы )))
даешь 3 полосы )))
там их сейчас уже 4, предлагаешь одну упразднить
3 полосы в КАЖДУЮ сторону!
3 полосы в КАЖДУЮ сторону!
перед перекрестком в сторону Южного там сейчас как-раз три полосы, что не помешало встрече двум одаренным )))