Научные сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника зафиксировали второе цветение купальницы азиатской или, как это растение называют в народе, огоньков. Об этом пишет "Катунь 24".
Как правило, огоньки цветут во второй половине мая – начале июня. Растение цветет порядка двух-трех недель. Но теплая осень стала причиной вторичного цветения купальницы.
В середине октября этого года в Чемале в третий раз распустились цветы маральника.
Комментарии
Ну в принципе снег мы уже посмотрели, можно снова лето
Нет, рано лето, еще зимней рыбалки не было.