Следователи назначили доследственную проверку после сообщений местных СМИ о том, что пьяный рубцовчанин угрожал врачам скорой помощи, прибывшим на вызов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В СМИ сообщалось, что вечером 29 октября бригада скорой помощи выехала на вызов к пожилой женщине. Когда медики оказывали помощь пациентке, вышел ее пьяный сын и "продемонстрировал фельдшеру пневматическое оружие". Врач смог пресечь его действия.
"В рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать действиям мужчины правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
А чего он хотел, зачем показывал пневматику, может продать хотел?
Приезжают не врачи, а наглые фельдшера.
Едут долго, мало чем помогают.
Выводят на негативные эмоции.
В Рубцовске на скорой одни фельдшера остались, врачи от такого чудного руководства давно разбежались.
31.10.2017 16:15
- гость -
Ваше пустобрехство, в один прекрасный день, придет к вам. И сдохнешь дожидаясь наглого фельдшера.
17:31, Ты и есть, видимо, один из них.
Хам и циник.
Вызывали скорую маме, так ждали и бестолку.пришлось реанимацию потом вызывать.
То они не знают что, то нет лекарства, то в больницу не везут.
П
А моей маме вместо скорой труповозку прислали!
Возраст если старше 60 лет, то и не разбегутся, как будто сами не постареют и мам, бабушек нет у них.
17-31, так и умирают, не дождавшись скорой помощи.