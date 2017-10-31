Следователи назначили доследственную проверку после сообщений местных СМИ о том, что пьяный рубцовчанин угрожал врачам скорой помощи, прибывшим на вызов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В СМИ сообщалось, что вечером 29 октября бригада скорой помощи выехала на вызов к пожилой женщине. Когда медики оказывали помощь пациентке, вышел ее пьяный сын и "продемонстрировал фельдшеру пневматическое оружие". Врач смог пресечь его действия.
"В рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать действиям мужчины правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении ведомства.
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