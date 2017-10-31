Политтехнолог, участвовавший в избирательной кампании Бориса Ельцина, Алексей Ситников покинул штаб Ксении Собчак. Об этом пишет "Коммерсант".
Как уточняет издание, ушли две трети всех сотрудников штаба. Все произошло неожиданно.
Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России. Позже она представила свой избирательный штаб. Возглавил коллектив политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Онлайн-продвижение поручено вести политтехнологу Виталию Шклярову. Предполагалось, что Ситников будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами. Пресс-секретарем Собчак стала журналистка Ксения Чудинова.
Выборы президента пройдут весной 2018 года.
Комментарии
пр-ка )))
Как же так?Ещё и бежать-то не начали...Снова старт...
У ней есть штаб? Денег не платила?
Зажмотилась сабчачка.И про Крым и международное право заговорила чтоб в Киев ездить деньги зарабатывать.