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Новости

Политтехнолог Ельцина ушел от Собчак

, ИА "Амител"
Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников

Политтехнолог, участвовавший в избирательной кампании Бориса Ельцина, Алексей Ситников покинул штаб Ксении Собчак. Об этом пишет "Коммерсант".

Как уточняет издание, ушли две трети всех сотрудников штаба. Все произошло неожиданно. 

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России. Позже она представила свой избирательный штаб. Возглавил коллектив политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Онлайн-продвижение поручено вести политтехнологу Виталию Шклярову. Предполагалось, что Ситников будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами. Пресс-секретарем Собчак стала журналистка Ксения Чудинова.

Выборы президента пройдут весной 2018 года.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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