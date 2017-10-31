Известная телеведущая Анфиса Чехова написала на своей странице в Instagram, что будет участвовать в выборах президента России, если ее пост наберет 200 тысяч лайков.
На своей странице она опубликовала письмо от "Общероссийской политической партии добрых дел", в котором партия предлагает ей участвовать в выборах. При этом телеведущая подчеркивает, что ее никогда не тянуло заниматься политикой.
"И поскольку руководитель Партии добрых дел Андрей Кириллов уверят меня, что я могу собрать как минимум 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это. 20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии добрых дел", — пишет Чехова.
Ранее о своем желании участвовать в президентских выборах уже заявили две женщины — Ксения Собчак и Екатерина Гордон.
И меня в Президенты зовут🙈😂😂😂 ⠀ Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде🙈🙊😂 ⠀ Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве! ⠀ И поскольку,руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона — это 200 000. 🌷⠀🌷 Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел🙈😂😂😂 . . #чеховувпрезиденты #партиядобрыхдел #выборы2017 #выборывпрезиденты
Комментарии
А давайте Бузову изберём?
А давайте Бузову изберём?
Дальше - больше: Боню (раздобрела), Беркову. Вообще, весь Дурдом-2 в Думму перенести, что уж там.
Дальше - больше: Боню (раздобрела), Беркову. Вообще, весь Дурдом-2 в Думму перенести, что уж там.
Бузову нельзя, ей еще 35 нет
за титьки расеяне будут голосовать давай, анфиса!
Уже представляю как я прихожу на выборы, а там кандидатов и кандидаток на три листа
В президенты я б пошел - пусть меня научат.
Гонец может Семенович порекомендуете выдвигаться? ))
Похоже, вечеринка готовиться не хилая, возможно, целый пир ...