Фото: kompravda.eu
Октябрьский районный суд Барнаула принял ожидаемое решение и арестовал мужчину, устроившего стрельбу в краевой столице вечером 29 октября.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана сроком на 10 суток, то есть до 8 ноября, а в случае предъявления обвинения — на два месяца", — сообщила порталу Amic.ru помощник председателя суда Светлана Ганзвинд. Это означает, что арест подозреваемого будет автоматически продлен на более длительный срок, если органы следствия предъявят ему обвинение.
Напомним, с ходатайством об аресте так называемого барнаульского стрелка в суд вышло краевое управление Следственного комитета, которое в настоящее время занимается расследованием уголовного дела по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц".
Именно по этой статье полиция открыла уголовное делопроизводство в отношении барнаульского стрелка. Вполне вероятно, что действия мужчины 1961 года рождения будут переквалифицированы на покушение на убийство.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, ЧП со стрельбой приключилось в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября в минувшее воскресенье.
Согласно имеющимся данным, мужчина открыл огонь по оппонентам на почве спора, возникшего из-за правил пользования съемной квартирой и денежного долга за аренду. В итоге пострадали трое — двое мужчин и женщина.
Злоумышленник был задержан полицией в нескольких кварталах от места преступления, на улице Малахова, и оказал сопротивление. Силовики сумели нейтрализовать мужчину. По сведениям источника в правоохранительных органах, у подозреваемого был обнаружен арсенал оружия, включая гранаты, выстрелы к подствольному гранатомету и большое количество патронов.
Расследование уголовного дела продолжается, портал Amic.ru следит за развитием событий.
Комментарии
Уважаемые квартиранты! НАДО ВОВРЕМЯ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЗА АРЕНДУ!
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