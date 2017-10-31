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Алтайский омбудсмен рассказал, как борется за безбарьерную среду

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Жалобы от инвалидов продолжают поступать Борису Ларину

Фото: redo.me.uk

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что в регионе все большее количество соцучреждений становится доступно для лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на отдельные жалобы от инвалидов, в прокуратуру омбудсмен не обращается.

31 октября в ходе онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин ответил на вопрос корреспондента портала Amic.ru. Речь шла о безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В последние годы сделано немало, все жители края и, прежде всего, Барнаула видят это ежедневно на улицах и в различных госучреждениях. В августе-сентябре мы вместе с Избирательной комиссией Алтайского края очень подробно с выездом в города и районы отрабатывали вопросы доступности избирательных участков, встречались с руководителями общественных организаций инвалидов. Ну, конечно, сделать нужно еще очень многое", — сообщил Ларин.

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Между тем омбудсмен признал, что к нему регулярно поступают обращения (как коллективные, так и от отдельных инвалидов). "Данные вопросы стараемся решать без привлечения прокуратуры", –  отметил уполномоченный. К слову, по предложению омбудсмена администрация Барнаула отремонтировала тротуары к зданиям УПФР и клиентской службы фонда социального страхования.

"В Алейске при нашем участии обеспечен доступ инвалидов в здание суда. Во многих районах края, где мы работали, обеспечен доступ в социальные учреждения, в том числе в филиалы МФЦ Алтайского края. Многим оказана индивидуальная поддержка по установлению пандусов в подъездах многоквартирных домов", — уведомил Борис Ларин.

Напомним, еще в ноябре 2011 года в Алтайском крае была одобрена концепция долгосрочной целевой программы "Доступная среда". Документ регламентировал трудоустройство инвалидов, доступ к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, лекарствами, предоставление инвалидам качественных реабилитационных услуг.

Еще несколько лет назад количество инвалидов в крае превышало 200 тысяч человек. Из них каждый десятый имел проблемы со зрением, слухом или с опорно-двигательным аппаратом.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

31.10.2017 17:29
Евгений

А вот автобус с аппарелью на снимке на каком маршруте ходит? По имеющейся информации в городе таких нет. Есть троллейбусы и трамваи.

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