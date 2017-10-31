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Новости

Молодые березы высаживают на центральной аллее проспекта Ленина в Барнауле

, ИА "Амител"
Ранее на этой аллее были спилены устаревшие тополя и посажены молодые березы

Молодые березы высадили на аллее проспекта Ленина в Барнауле вместо тех, которые не прижились с весны, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как рассказала главный агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила  Белоусова, этой весной на аллее спилили все устаревшие тополя. Вместо них были посажены молодые березы. Однако одиннадцать  саженцев не прижились, несмотря на то, что им был обеспечен соответствующий уход —  полив,  подкормка.

"Выбор в пользу берез был неслучайным – корневая система этого дерева развивается в горизонтальной плоскости, а вдоль проспекта проходит ливневая канализация. Деревья старались высаживать таким образом, чтобы их корни не соприкасались с коммуникациями", — сказала специалист. 

Теперь, пока позволяет погода, идет замена неприжившихся деревьев новыми, молодыми растениями. Будут высажены аналогичные  березы высотой восемь метров. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 19:07
- гость -

Судя по фото, это какая-то новая единоросовская технология посадки берёз Сначала закапать корни и пенёк, потом прикрепить ствол и крону

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31.10.2017 20:49
- гость -

Молодые березы высаживают на центральной аллее проспекта Ленина в Барнауле

Молодые березы высадили на аллее проспекта Ленина в Барнауле вместо тех, которые не прижились с весны,

Если я правильно фото разглядел, то это где-то в районе между Ползунова-Гоголя. Балбесы, а на кой вы вообще прежние нормальные березы убрали? Левые ладони устали чесаться от предчувствия шального бабла??

Кого из спецов Горзеленхоза наказали за то, что не прижились посадки?

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31.10.2017 22:24
гость

Берёзы очень плохо приживаются в городских условиях , поэтому и засаживали города тополями да кленами .Но пришли недоучки - троечники и всё переиначили по своем ,как на ум взбрело , а не как учили ( да они и не учили )

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31.10.2017 22:55
- гость -

Ждем весной очередного пересаживания неприжившихся деревьев за счет налогоплательщиков.

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