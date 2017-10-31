Молодые березы высадили на аллее проспекта Ленина в Барнауле вместо тех, которые не прижились с весны, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как рассказала главный агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила Белоусова, этой весной на аллее спилили все устаревшие тополя. Вместо них были посажены молодые березы. Однако одиннадцать саженцев не прижились, несмотря на то, что им был обеспечен соответствующий уход — полив, подкормка.
"Выбор в пользу берез был неслучайным – корневая система этого дерева развивается в горизонтальной плоскости, а вдоль проспекта проходит ливневая канализация. Деревья старались высаживать таким образом, чтобы их корни не соприкасались с коммуникациями", — сказала специалист.
Теперь, пока позволяет погода, идет замена неприжившихся деревьев новыми, молодыми растениями. Будут высажены аналогичные березы высотой восемь метров.
Комментарии
Судя по фото, это какая-то новая единоросовская технология посадки берёз Сначала закапать корни и пенёк, потом прикрепить ствол и крону