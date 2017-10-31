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Лучшие алтайские продукты показали в Барнауле на выставке "АлтайПродМаркет"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Более 70 компаний представлено на деловой бирже в ТРЦ "Арена"

Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Торгово-продовольственная выставка деловых контактов "АлтайПродМаркет" стартовала 31 октября в Барнауле уже в третий раз. В этом году в ней приняли участие более 70 компаний-производителей продуктов питания, представители ретейлеров, ресторанов, а также торговых сетей, таких как "Магнит", "Лента", "Пятерочка" и другие. Выставка в этом году разместилась на втором этаже ТРЦ "Арена".

Традиционно на бирже всегда демонстрируют самые лучшие алтайские товары, начиная от мяса, овощей, заканчивая медом, пивом, чаями, травами и, конечно, сырами, полуфабрикатами, колбасами, макаронными изделиями, рыбой. Кроме того, в рамках выставки прошло несколько круглых столов, где специалисты изучали возможность выйти на рынок Китая. В мероприятиях биржи деловых контактов также участвуют четыре научных учреждения.

Перед открытием биржи с приветственным словом к гостям и участникам выступил первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Он зачитал телеграмму от губернатора Александра Карлина, который в данный момент находится с рабочим визитом в Москве.

"Сегодня в третий раз эта уникальная площадка объединила заинтересованные организации, призванные обеспечить продовольственную безопасность России, — производителей продовольствия и представителей торговли. "АлтайПродМаркет" является своеобразным катализатором процесса расширения рынка алтайского продовольствия. Опыт прошлых лет показал эффективность этого формата взаимодействия партнеров посредством обмена идеями и укрепления контактов", — зачитал обращение главы региона Александр Лукьянов.

Вице-премьер напомнил, что в начале года была запущена электронная версия биржи "Алтайские продукты". Уже сегодня на этом ресурсе любой покупатель может выбрать алтайский товар, поставщика и заказать себе тот или иной товар.

Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году. Мероприятие решили проводить сразу после указа президента Владимира Путина об ограничении ввоза иностранных продуктов в Россию. На фоне политики импортозамещения власти Алтайского края решили проводить эту выставку, чтобы прорекламировать алтайские продукты на всю страну. По итогам первой биржи было подписано несколько десятков контрактов на поставку нашей продукции внутри самого Алтайского края, а также в ближайшие регионы. В 2015 году в бирже приняли участие представители около 100 торговых сетей. Позже было принято решение проводить выставку раз в два года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.10.2017 17:19
- гость -

Ввоз ограничили,а ценники конские на "свои" товары) Не скажите- почему?

0  0
31.10.2017 17:44
гость

ни по радио, ни здесь не говорится, где проходит. Бесит прямо

0  0
31.10.2017 17:46
- гость -

17:44 В глазки балуешься???

0  0
31.10.2017 17:51
- гость -

Нектар абрикосовый
-------------

Ну конечно же, Алтайский край просто весь зарос абрикосовыми деревьями.

0  0
31.10.2017 17:53
Окак

А чё не пишите что в некоторых магазинах начали молоко по 70р продавать за 0,8л? Например Алтайская буренка в Холидее

0  0
31.10.2017 18:22
- гость -

Страшно подумать, что же они в это молоко такого булькают, что оно под 90р. литр получается.

0  0
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