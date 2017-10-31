Движение для всех видов транспорта будет ограничено на участке трассы Р-256 вечером во вторник, 31 октября. Об этом сообщает ГИБДД по региону.
Движение будет закрыто с 20.15 до 23.15 на дороге "населенный пункт Сибирский – "Р-256" – автодорога "Косиха – "Р-256".
Это связано с прохождением военных колонн.
Комментарии
Совсем они народ не уважают. Предупреждают в последний момент.
В советское время ракеты перевозили по проселочным дорогам.
знак не по ГОСТУ
Попадут эти ракеты в цель (с нашими ж*п*ногими вояками) ???
А вот ответочкой или опережающим ударом и Барнаулу достанется
Не радует меня такое соседство