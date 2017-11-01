Утренний туман, гололедицу на дорогах и солнечную погоду без осадков прогнозируют синоптики на среду, 1 ноября, в Алтайском крае.
Согласно прогнозу ЦГМС по региону, температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов, в юго-западных районах местами до +13...+18.
Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду, днем по южным и западным районам усиление до 9-14 метров.
В Барнауле будет солнечно. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. Ветер юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду.
Комментарии
поверила .... пришла на работу в босоножках... отморозила пальцы на ногах
А топят как в январе, чтобы побольше денег содрать за тепло. В квартире 3 недели 28 градусов тепла.