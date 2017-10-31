Австралийская компания, специализирующаяся на выявлении супружеской неверности, рассказала основные признаки неверности мужчины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты уверяют, что главным звоночком служит повышенное внимание партнера к своей внешности. Мужчина начинает больше времени уделять своему внешнему виду: чаще бриться, покупать новую одежду, менять прическу, больше использовать парфюм.
Также должно насторожить то, что супруг становится более скрытным в отношении своих гаджетов и устанавливает дополнительные пароли, которые раньше не были ему нужны, не выпускает из рук свой смартфон.
Кроме этого, измена влечет за собой чувство вины, которое зачастую может проявляться в виде беспричинного гнева и нерационального поведения. Мужчина начинает придираться к любой мелочи, затевать ссору и использует ее, чтобы уйти на какое-то время из дома.
Любопытно, что женская интуиция в этом вопросе также ошибается крайне редко. Интуитивные подозрения женщин, которые решили проверить верность мужа, подтверждались в 80 % случаев.
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