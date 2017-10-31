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Верховный суд России выступил с предложением перевести 80 преступлений в категорию уголовных проступков — эта инициатива предполагает освобождение провинившихся от наказания за деяния небольшой или средней тяжести, совершенные впервые или в случае, если преступник возместил вред, сообщает РБК.
По информации издания, Верховный суд намерен внести в Госдуму соответствующий проект, подразумевающий поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам.
Вводимая в оборот категория "уголовного проступка" является неким промежуточным понятием между преступлением и правонарушением. "Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", — пишет издание.
Так, к преступлениям небольшой тяжести относятся, например, кража, клевета, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, а также неопасные экономические преступления.
Таких составов в Уголовном кодексе сегодня порядка 80. Всего за прошлый год по нетяжким статьям было осуждено около 379 тысяч человек.
Граждане, которые совершили подобного рода деяние впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле, а могут отделаться штрафом, исправительными или обязательными работами, не получая судимости.
Уголовную ответственность, согласно инициативе, предлагается предусмотреть в случае злостного уклонения от наказания.
Также для уголовных проступков предлагается определить более короткий срок давности. То есть в случае, если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически.
Кроме того, предлагается не наказывать граждан за преступления небольшой или средней тяжести, которые не попадают в категорию проступков, но только в том случае, если они совершены впервые, а виновный возместил причиненный ущерб.
Комментарии
к преступлениям небольшой тяжести относятся, например, кража, клевета, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, а также неопасные экономические преступления.
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И что мы так и будем сидеть и молча смотреть на это?
31.10.2017 17:19
- гость -
Сходи поплачь, неудачник.
Ну приведи пример экономического преступления НЕБОЛЬШОЙ тяжести? я что то таких не знаю?!
А тех кого надо все равно отмажут) смотри дело Васильевой иже с ней ее хозяин (папик)
31.10.2017 17:23
Гостю
Например:
Получение кредита, который заведомо нет средств гасить.
Получение льгот по ком-ным платежам по поддельным документам.
Коррупция это стопудовый проступок. А за махровую надо карать по всей строгости - общественным порицанием. Тяжко будет с таким грузом по жизни.
Так и изживем главный недуг общества.
Послабления вандалам, хулиганам, дебоширам и прочей подобной публике. Бытовые разборки подданных власть не особо волнуют, да и опять же - почему бы не потрафить ядерному, так сказать, электорату? Это же не на митинг с плакатом выйти, в самом деле, или в соцсетях что-нибудь неугодное репостнуть. Вот тут уж никакого снисхождения.
Верховный суд узаконил мордобой и вандализм. Нецензурную брань такими темпами скоро в школе начнут преподавать.
В верховный суд пробрались коммунисты! И расшатывают устои нашего передового капиталистического государства изнутри!
"если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически " Просто шедеврально. За последние годы мораль общества опущена до нуля. Такое ощущение, что в кремле враги сидят, цель у которых одна - уничтожить население.
31.10.2017 18:09
- гость -
Почему ощущение, так и есть на самом деле.
истязание без отягчающих обстоятельств,
А это как? Истязают-истязают, а человек отлежался дома, не помер, ну и ладно-отягчающих нет. Так что ли? А нанесённая психотравма это не преступление теперь совсем?
Также для уголовных проступков предлагается определить более короткий срок давности. То есть в случае, если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически.
Смылся к дружку км за 500 молча, через год явился, бац, уже чист перед законом и перевоспитывать не надо. Красота! Куда армию УФСИН , судей и прокуроров денете, при дурки? Они ж работать не привыкли рукаминогами.
истязание без отягчающих обстоятельств
Садюга семейная теперь может поддых и по печени жену и детей каждый день по разу фигачить. Теперь сроду отягчающих за это не будет. И вообще, за воровство, например, надо награждать! Опасности для общества большой нет, вор рискует, нервничает, может ему компенсацию узаконить. А то, что он последние деньги у немощных стариков стырил-это проступок. А ПФР только обрадуется, если старики помрут. Геноцид в действии. Кто там на Сталина рот открывал? Да он ягнёнок!
Куда армию УФСИН , судей и прокуроров денете, при дурки? Они ж работать не привыкли рукаминогами.
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Протесты по стране регулярно идут. Противников режима будут отправлять на нары
Верховный суд России предложил... интересно, о ком переживания - о себе или о народе? От отвественности уже и там отруливают.