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Новости

80 видов уголовных преступлений в России могут стать проступками

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступил Верховный суд России

Фото: youtube.com

Верховный суд России выступил с предложением перевести 80 преступлений в категорию уголовных проступков — эта инициатива предполагает освобождение провинившихся от наказания за деяния небольшой или средней тяжести, совершенные впервые или в случае, если преступник возместил вред, сообщает РБК.

По информации издания, Верховный суд намерен внести в Госдуму соответствующий проект, подразумевающий поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам.

Вводимая в оборот категория "уголовного проступка" является неким промежуточным понятием между преступлением и правонарушением. "Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", — пишет издание.

Так, к преступлениям небольшой тяжести относятся, например, кража, клевета, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, а также неопасные экономические преступления.

Таких составов в Уголовном кодексе сегодня порядка 80. Всего за прошлый год по нетяжким статьям было осуждено около 379 тысяч человек.

Граждане, которые совершили подобного рода деяние впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле, а могут отделаться штрафом, исправительными или обязательными работами, не получая судимости.

Уголовную ответственность, согласно инициативе, предлагается предусмотреть в случае злостного уклонения от наказания.

Также для уголовных проступков предлагается определить более короткий срок давности. То есть в случае, если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически.

Кроме того, предлагается не наказывать граждан за преступления небольшой или средней тяжести, которые не попадают в категорию проступков, но только в том случае, если они совершены впервые, а виновный возместил причиненный ущерб.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.10.2017 17:19
- гость -

к преступлениям небольшой тяжести относятся, например, кража, клевета, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, а также неопасные экономические преступления.
------------------

И что мы так и будем сидеть и молча смотреть на это?

0  0
31.10.2017 17:22
- гость -


31.10.2017 17:19
- гость -
Сходи поплачь, неудачник.

0  0
31.10.2017 17:23
Гостю

Ну приведи пример экономического преступления НЕБОЛЬШОЙ тяжести? я что то таких не знаю?!

0  0
31.10.2017 17:23
Гостю

А тех кого надо все равно отмажут) смотри дело Васильевой иже с ней ее хозяин (папик)

0  0
31.10.2017 17:28
- гость -


31.10.2017 17:23
Гостю
Например:
Получение кредита, который заведомо нет средств гасить.
Получение льгот по ком-ным платежам по поддельным документам.

0  0
31.10.2017 17:54
- гость -

Коррупция это стопудовый проступок. А за махровую надо карать по всей строгости - общественным порицанием. Тяжко будет с таким грузом по жизни.
Так и изживем главный недуг общества.

0  0
31.10.2017 17:55
- гость -

Послабления вандалам, хулиганам, дебоширам и прочей подобной публике. Бытовые разборки подданных власть не особо волнуют, да и опять же - почему бы не потрафить ядерному, так сказать, электорату? Это же не на митинг с плакатом выйти, в самом деле, или в соцсетях что-нибудь неугодное репостнуть. Вот тут уж никакого снисхождения.

0  0
31.10.2017 17:55
- гость -

Верховный суд узаконил мордобой и вандализм. Нецензурную брань такими темпами скоро в школе начнут преподавать.

0  0
31.10.2017 17:56
- гость -

В верховный суд пробрались коммунисты! И расшатывают устои нашего передового капиталистического государства изнутри!

0  0
31.10.2017 18:09
- гость -

"если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически " Просто шедеврально. За последние годы мораль общества опущена до нуля. Такое ощущение, что в кремле враги сидят, цель у которых одна - уничтожить население.

0  0
31.10.2017 18:19
- гость -

31.10.2017 18:09
- гость -

Почему ощущение, так и есть на самом деле.

0  0
31.10.2017 18:28
- гость -

истязание без отягчающих обстоятельств,

А это как? Истязают-истязают, а человек отлежался дома, не помер, ну и ладно-отягчающих нет. Так что ли? А нанесённая психотравма это не преступление теперь совсем?

0  0
31.10.2017 18:31
- гость -

Также для уголовных проступков предлагается определить более короткий срок давности. То есть в случае, если проступок совершен более года назад, человек будет освобождаться от наказания автоматически.

Смылся к дружку км за 500 молча, через год явился, бац, уже чист перед законом и перевоспитывать не надо. Красота! Куда армию УФСИН , судей и прокуроров денете, при дурки? Они ж работать не привыкли рукаминогами.

0  0
31.10.2017 18:37
- гость -

истязание без отягчающих обстоятельств

Садюга семейная теперь может поддых и по печени жену и детей каждый день по разу фигачить. Теперь сроду отягчающих за это не будет. И вообще, за воровство, например, надо награждать! Опасности для общества большой нет, вор рискует, нервничает, может ему компенсацию узаконить. А то, что он последние деньги у немощных стариков стырил-это проступок. А ПФР только обрадуется, если старики помрут. Геноцид в действии. Кто там на Сталина рот открывал? Да он ягнёнок!

0  0
31.10.2017 18:41
- гость -

Куда армию УФСИН , судей и прокуроров денете, при дурки? Они ж работать не привыкли рукаминогами.
-------------

Протесты по стране регулярно идут. Противников режима будут отправлять на нары

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