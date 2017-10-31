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Новости

3 сентября в России могут сделать праздником

, ИА "Амител"
Речь идет о возможном появлении праздника День победы над Японией

Фото: xlicr.e-shopp.org

День победы над Японией может стать праздником в России, который ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают отмечать 3 сентября. Об этом пишет РИА "Новости".

Это коллективное обращение направили президенту России Владимиру Путину. Под ним подписались больше 90 человек. В документе предлагается вновь сделать 3 сентября памятной датой, восстановив действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года.

В обращении сказано, что до 1947 года День победы над Японией был выходным днем. Позже его сделали рабочим днем. После того, как СССР распался, праздник вообще перестали отмечать.  

"Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?" — сказано в документе.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 18:25
- гость -

"День победы над Японией" А ничего, что официально мы до сих пор с Японией находимся в состоянии войны? То есть война объявлена, и ни одна из сторон капитуляцию или мирного договора пока не подписала.

0  0
31.10.2017 18:27
- гость -

Чем больше смотрю на наше правительство , тем больше в шоке.
Все страны стараются заработать на чемпионатах мира, наши бесплатные поезда сделали для болельщиков. Это только для своего народа налоги растут каждый год.
Как так то господин Медведев????

0  0
31.10.2017 18:45
- гость -

А когда это Россия Японию победила? В 1904 году? Страны, победившей Японию нет уже 27 лет. И народа, победившего Японию, тоже нет. Есть лишь дети и внуки победителей, про...вшие свою страну.

0  0
31.10.2017 18:48
- гость -

Ну да, современных побед нет так хоть старыми похвастаем.

0  0
31.10.2017 18:49
- гость -

Праздник Победы над Японией 3 сентября — как день всенародного торжества установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР (подписан Председателем Президиума Верховного Совета СССР М. Калининым и Секретарём А. Горкиным 2 сентября 1945 года). Указ действующий, поскольку его никто не отменял. Зачем нужен ещё какой-то Указ?

0  0
31.10.2017 18:49
- гость -

Вернуть надо 7 ноября! Это действительно праздник. А 4 ноября сделать рабочим днем, так как народного единства с богатеями нет и быть не может априори. Единство - это когда у всех равные права и общие цели!!!

0  0
31.10.2017 18:50
- гость -

И это после того как Курильские острова планируют втихую передать Японии?

0  0
31.10.2017 18:51
- гость -

Пора вводить праздник, "День победы над здравым смыслом"

0  0
31.10.2017 19:12
- гость -

Может, сразу с 15-го сентября учебный год начинать?

0  0
31.10.2017 19:22
- гость -

А если бы японцы победили мы бы ещё хуже жили ???

0  0
1.11.2017 00:13
Doka

За: Вернуть надо 7 ноября! Это действительно праздник, 4 ноября сделать рабочим днем. Единство - это когда у всех равные права и общие цели!!!

0  0
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