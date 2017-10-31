День победы над Японией может стать праздником в России, который ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают отмечать 3 сентября. Об этом пишет РИА "Новости".
Это коллективное обращение направили президенту России Владимиру Путину. Под ним подписались больше 90 человек. В документе предлагается вновь сделать 3 сентября памятной датой, восстановив действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года.
В обращении сказано, что до 1947 года День победы над Японией был выходным днем. Позже его сделали рабочим днем. После того, как СССР распался, праздник вообще перестали отмечать.
"Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?" — сказано в документе.
Комментарии
"День победы над Японией" А ничего, что официально мы до сих пор с Японией находимся в состоянии войны? То есть война объявлена, и ни одна из сторон капитуляцию или мирного договора пока не подписала.
Чем больше смотрю на наше правительство , тем больше в шоке.
Все страны стараются заработать на чемпионатах мира, наши бесплатные поезда сделали для болельщиков. Это только для своего народа налоги растут каждый год.
Как так то господин Медведев????
А когда это Россия Японию победила? В 1904 году? Страны, победившей Японию нет уже 27 лет. И народа, победившего Японию, тоже нет. Есть лишь дети и внуки победителей, про...вшие свою страну.
Ну да, современных побед нет так хоть старыми похвастаем.
Праздник Победы над Японией 3 сентября — как день всенародного торжества установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР (подписан Председателем Президиума Верховного Совета СССР М. Калининым и Секретарём А. Горкиным 2 сентября 1945 года). Указ действующий, поскольку его никто не отменял. Зачем нужен ещё какой-то Указ?
Вернуть надо 7 ноября! Это действительно праздник. А 4 ноября сделать рабочим днем, так как народного единства с богатеями нет и быть не может априори. Единство - это когда у всех равные права и общие цели!!!
И это после того как Курильские острова планируют втихую передать Японии?
Пора вводить праздник, "День победы над здравым смыслом"