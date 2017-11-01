К уполномоченному по правам человека в Алтайском крае поступает довольно много обращений и жалоб от обманутых мошенниками пенсионеров. При этом основную надежду по исправлению ситуации омбудсмен возлагает на правоохранителей, а также бдительность самих граждан, рассказал порталу Amic.ru Борис Ларин.
Практически каждую неделю в СМИ появляются сообщения о том, как мошенники обманули того или иного пенсионера, присвоив значительную сумму от его сбережений. Каждое обращение к уполномоченному по правам человека направляется в правоохранительные органы, включая прокуратуру.
Принятые меры контролируются омбудсменом. Между тем аппарат уполномоченного небольшой, с жалобами работают всего четыре сотрудника. Поэтому отдельного подразделения, которое отвечало бы только за пенсионеров, нет.
Более того, в соответствии с действующим законодательством уполномоченный не подменяет деятельность органов госвласти и местного самоуправления, а лишь оказывает содействие гражданам в разрешении конкретных жалоб и обращений, прокомментировал Борис Ларин.
"В своих докладах, например, о реализации права на материнский капитал, уполномоченный неоднократно поднимал вопросы необходимости широкой разъяснительной работы среди населения, которую должны проводить в том числе и ведомства, работающие непосредственно с пожилыми людьми и пенсионерами. Огромная роль в этом принадлежит СМИ", — резюмировал омбудсмен.
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Комментарии
Надо не с обманутыми гражданами работать, а мошенников садить!
Какое мошенников садить? Вчера же писали.
"Верховный суд России выступил с предложением перевести 80 преступлений в категорию уголовных проступков — эта инициатива предполагает освобождение провинившихся от наказания за деяния небольшой или средней тяжести, совершенные впервые или в случае, если преступник возместил вред."
Старый человек, за редким исключение, становится доверчивым как ребенок, чем подонки и пользуются, а у нас в отношении этих мразей гуманизм туда, сюда человеколюбие! А если серьезно, то ....ять какое-то Королевство кривых зеркал.
Ну неужели нельзя выбить ставку "Главного разьяснителя пенсионерам"? Может у Ларина сынок не пристроен, или зятёк без дела болтается- вот и возглавили бы эту гос.структуру!