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Расписание электричек в Алтайском крае изменилось с 30 октября

, ИА "Амител"
Изменение в расписании связано с окончанием летнего периода и ноябрьскими праздниками

Фото: pixabay.com

Расписание электричек в Алтайском крае изменилось с понедельника, 30 октября, из-за окончания летнего периода, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Так, с 30 октября отменяются пригородные поезда:

– №6384 Барнаул – Овчинниково, отправление со станции Барнаул в 8:10, прибытие на станцию Овчинниково в 10:21;

– №6383 Овчинниково – Барнаул, отправление со станции Овчинниково в 15:05, прибытие на станцию Барнаул в 17:03.

С 1 ноября отменяется электропоезд:

– №6224 Барнаул – Заринская, отправление со станции Барнаул в 8:26, прибытие на станцию Заринская в 10:32.

С 1 ноября устанавливается курсирование пригородного поезда:

– №6227 Заринская – Барнаул, отправление со станции Заринская в 14:43, прибытие на станцию Барнаул в 16:50. Период курсирования – по воскресеньям.

Кроме этого, изменения произойдут и с 5 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

5 ноября отменяется электропоезд:

– №6227 Заринская – Барнаул, отправление со станции Заринская в 14:43, прибытие на станцию Барнаул в 16:50 (ближайший поезд отправляется со станции Заринская в 17:31);

6 ноября назначаются электропоезда:

– №6227 Заринская – Барнаул, отправление со станции Заринская в 14:43, прибытие на станцию Барнаул в 16:50;

– №6001 Озерки – Барнаул, отправление со станции Озерки в 5:33, прибытие на станцию Барнаул в 6:55.

6 ноября отменяются электропоезда:

– №6021 Озерки – Барнаул, отправление со станции Озерки в 4:31, прибытие на станцию Барнаул в 5:55 (ближайший поезд отправляется со станции Озерки в 5:33);

– №6101 Депо – Барнаул, отправление с о.п. Депо в 7:01, прибытие на станцию Барнаул в 7:40;

– №6020 Барнаул – Красный Боец, отправление со станции Барнаул в 18:36, прибытие на разъезд Красный Боец в 20:38 (ближайший поезд отправляется со станции Барнаул в 20:35);

– № 6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55 (ближайший поезд отправляется со станции Сузун в 8:02).

7 ноября назначается электропоезд:

– №6776/6775 Сузун – Барнаул, отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55.

7 ноября отменяется электропоезд:

– № 6001 Озерки – Барнаул, отправление со станции Озерки в 5:33, прибытие на станцию Барнаул в 6:55 (ближайший поезд отправляется со станции Озерки в 5:55).

Остальные электрички будут ходить по расписанию. С 8 ноября 2017 года поезда, расписание которых планируется изменить на ноябрьские праздники, будут курсировать согласно действующему графику.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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