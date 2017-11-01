Имперский военный музей Британии (IWM) на своем сайте опубликовал неизвестные цветные снимки времен Второй мировой войны.
Цветная пленка в те времена была в дефиците, что делало печать фотографий дорогостоящей и трудной. В период с 1942 по 1945 год по заказу министерства информации было сделано около 3000 цветных фотографий, которые впоследствии стали частью архивов IWM в 1949 году.
Музей впервые за 70 лет представил публике некоторые из этих снимков.
Комментарии
Это у них война? У нас в больницах и сейчас на улицу больных не выносят с кроватями. Только в морг.
1.11.2017 09:10
- гость -
Сколько раз тебя выносили в морг?
1.11.2017 09:10
- гость -
Не стыдно?
че плохо живешь?
Интернет не грузится? Кофе оказался не арабика? В машине подогрев руля не работает? или вода в кране слишком горячая?