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Муниципальные образования Алтайского края продолжают определяться с новыми руководителями — 31 октября на сессиях местных советов были избраны руководители в Чарышском и Суетском районах.
Как сообщили в региональном правительстве, в первом случае должность главы района получил Александр Ездин, ранее занимавший здесь пост руководителя администрации.
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Также по итогам проведенного конкурса главой Суетского района единогласно избрана Наталья Долгова. До этого она была главой администрации Суетского района.
Срок полномочий господина Ездина и госпожи Долговой — пять лет.
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