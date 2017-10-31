Следователи назначили проверку после смерти 62-летнего барнаульца, который скончался, упав в шахту грузового лифта. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 28 октября. Пенсионер в поисках одного из офисов зашел в торговый центр со стороны служебного входа, где находятся технические помещения. В здании было темно, мужчина упал в шахту грузового лифта с высоты более четырех метров.
Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.
По информации Amic.ru, инцидент произошел в ТЦ "Маэстро", который находится по адресу: проспект Космонавтов, 34 г.
Комментарии
если бы это было такси Максим, то об этом написали в заголовке
Как шахта грузового лифта оказалась доступна? Кто-то халатный может присесть ненадолго?