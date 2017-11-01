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Алтайский край наряду с Москвой, Сибирским федеральным округом входит в число регионов страны с самым большим количеством покупок через интернет. Об этом Amic.ru рассказал председатель комитета по стандартизации Ассоциации компаний интернет-торговли Александр Логунов в рамках продовольственной биржи деловых компаний "АлтайПродМаркет".

По словам эксперта, интернет-торговля очень выгодна для алтайских производителей, поскольку позволяет продавать продукцию в другие регионы страны. Также доставлять продукты можно внутри своего региона. При этом существует проблема с логистикой и ассортиментом продукции, так как крупные торговые сети не полностью привозят чужую продукцию в тот или иной регион.

"Интернет-торговля в таких условиях становится каналом от производителя к потребителю. Любая компания буквально за несколько часов способна создать свой сайт и продавать на нем свою продукцию. Эта технология не стоит огромных денег. За несколько тысяч рублей можно попасть на глаза своему потребителю. Сейчас фермерские продукты — главный тренд для интернет-торговли. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов любят заказывать качественные продукты питания. Для Алтайского края интернет-торговля крайне популярна. Регион удобно расположен, и можно получать ассортимент и товары, которых здесь нет. Алтайский край является одним из лидеров страны по заказу товаров из Китая. Потребитель уже знает, что и как покупать в интернете", — рассказал Александр Логунов.

Он отметил, что для производителей плюс в том, что можно общаться со своими покупателями напрямую. Это инструмент, который будет и в дальнейшем развиваться. У Алтайского края активнее всего покупают одежду и продукты. Чаще всего это сыры и различные колбасы, которые долго не портятся и можно доставлять несколько дней. Наибольший спрос на алтайские товары в Москве, Екатеринбурге и Иркутске.

"Сейчас очень успешно развивается рынок логистики. Мы ждем, что к 2020 году доля "Почты России" еще вырастет. Именно она может быстрее доставлять самые популярные товары: книги, диски, электронику, одежду. Сейчас доставка стала очень быстрой и эффективной. Доля "Почты России" уже 68% на рынке доставки, и эта цифра будет продолжать расти. Другие же специфические продукты будут доставлять логистические компании", — добавил Логунов.

Председатель комитета по стандартизации Ассоциации компаний интернет-торговли отметил, что в 2017 году интернет-торговля выросла на 37%. Однако внутренний рынок растет намного медленнее — всего 8%. Потребители активнее покупают товары именно в интернет-магазинах, где они намного дешевле. Заказ при этом идет от 15 до 40 дней. Это, как уверен Александр Логунов, большая проблема для российских производителей из-за того, что иностранные товары не облагаются пошлиной.

По итогам года ожидается, что жители России купят в интернете товаров на 1 триллион 150 миллиардов рублей. В 2016 году было около 920 миллиардов рублей.

Александр Логунов при этом посетовал, что есть пробелы в законодательном регулировании. Например, агрегаторы, которые, продавая услуги третьих лиц, чаще всего не отвечают за качество. Потребитель доверяет этим агрегаторам и при этом получает некачественную услугу. Закон о деятельности таких агрегаторов должен быть принят в Госдуме уже в следующем году.

Второй проблемой эксперт назвал поступление товаров из Китая в Россию без уплаты пошлины и НДС. Так, детские товары вообще не проходят никакой сертификации.