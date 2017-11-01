Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в Барнауле за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на 12-м уровне 13-этажки на улице Пионеров. Автор объявления подчеркивает, что дом удобно расположен в самом центре города близ площади Октября.
"Имеется подземный охраняемый паркинг (покупателю парковка в подарок). Огромная прихожая, спальня, кабинет, гостиная, бытовая комната, санузел раздельный (душевая, биде). Огромная панорамная лоджия (имеется два выхода), в гостиной — французские окна", — указывает продавец.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
Покупателю жилья обещают в подарок мебель.
В доме имеется два лифта — грузовой и пассажирский, есть консьерж.
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