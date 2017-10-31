Губернатор Алтайского края Александр Карлин провел рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы завершения реализации программы "80х80" и подготовки новой пятилетней программы "85х85", сообщается на официальном сайте региона.

Как отмечалось на совещании, в период действия программы "80х80" появилась необходимость финансирования строительства целого ряда других важных для региона объектов. "Однако даже в условиях значительного дефицита финансирования мы продолжали работы на объектах программы "80х80" с учетом их большой социальной значимости", — подчеркнул Карлин.

В текущем году на финансирование объектов программы направят 1,7 миллиарда рублей. С учетом выполнения этих планов общий объем финансирования программы "80х80" за пять лет составит 6,2 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года работой будет охвачено более 70 объектов программы. При этом на 40 из них работы будут полностью завершены, на остальных строительство и ремонт либо уже начнут, либо будет идти подготовка проектно-сметной документации для последующей реализации. Государственные и муниципальные заказчики провели обследование существующих социальных объектов, определили необходимые перечни работ, выбрали и подготовили земельные участки для нового строительства.

В ходе рабочего совещания отмечалось, что с учетом экономических реалий работу по программе "80х80" продолжат до ее полного завершения.

Объем финансирования проектов программы в 2018 году сохранят на уровне 2017 года. В будущем году предстоит завершить строительство школы в барнаульском квартале 2008, пристройки к школе в райцентре Егорьевского района, трех спорткомплексов в Змеиногорском, Кытмановском, Третьяковском районах. Кроме того, продолжат реконструкцию краевого противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске, а также завершат капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения и культуры в сельских населенных пунктах края.

В 2013-2016 годах наряду с работами на объектах Губернаторской программы "80х80" шла реализация более 500 проектов в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Общий объем финансирования проектов за счет всех уровней бюджета в пятилетний период превысил 22 миллиарда рублей.

"С учетом приоритетов, определенных на федеральном уровне, в крае реализованы сотни проектов сверх программы "80х80". Дополнительные ресурсы были направлены на строительство особо востребованных населением социальных учреждений. Мы возвели более десятка детских садов, провели реконструкцию и переоборудование помещений для детских дошкольных учреждений, что позволило нам ликвидировать очередность в детские сады среди воспитанников от трех до семи лет. Кроме того, за прошедшие годы мы построили ряд новых школ. Успешные проекты развития социальной сферы реализованы и в городах, и в сельских районах. Один из примеров — Новичихинский район, где по программе "80х80" построена новая школа. Кроме того, в рамках краевой адресной инвестиционной программы завершен капитальный ремонт двухэтажного здания, что позволило создать культурно-образовательный комплекс с библиотекой и музыкальной школой", — рассказал Александр Карлин.

Также, как отмечается, правительство Алтайского края особое внимание уделяет модернизации сферы здравоохранения, реконструкции и ремонту медицинских учреждений, переданных в ведение региональных органов власти. При поддержке федерального центра в крае завершили модернизацию службы родовспоможения. Теперь все родильные дома в Алтайском крае соответствуют самым современным требованиям. Реализован масштабный проект строительства перинатального центра, который является одним из самых передовых в Сибирском федеральном округе и в стране в целом.

Одним из приоритетов новой пятилетней программы "85х85" станет строительство наиболее востребованных у жителей городов и районов края социально значимых учреждений. Их возведут с применением самых современных технологий и с максимальным использованием ресурсов местных предприятий строительной сферы. Органы власти будут контролировать работу подрядных организаций в соответствии с детальными графиками, будут зафиксированы обязательства строительных компаний, а также мера их ответственности. Решение о строительстве объектов по программе "85х85" будет приниматься в соответствии с социальными запросами населения, а также с учетом прогнозов социально-экономического развития каждой территории.

В предварительном плане реализации программы "85х85" приоритет будет отдан объектам отрасли образования. В первую очередь планируют построить крупные школы в микрорайонах массовой жилой застройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, во вторую — заменить ветхие школы. Следующими по значимости станут объекты здравоохранения и культуры. Также для включения в программу предложены крупные инфраструктурные объекты.

Важным приоритетом программы станет комплексное социальное развитие райцентров регионах.

"В подавляющем большинстве районных центров Алтайского края отмечаются положительные миграционные процессы. Жители небольших сел региона нередко переезжают в более крупные населенные пункты, где они чувствуют себя более комфортно. При этом люди остаются жить в Алтайском крае. Эта логика нам понятна. Поэтому в контексте реального поведения людей, опираясь на здравый смысл, мы должны строить нашу политику по развитию территорий. В райцентрах социальная тематика должна быть решена по всем составляющим: в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. В рамках программы "85х85" мы должны объективно оценить необходимость строительства социально значимых учреждений в каждом районном центре", — подчеркнул Александр Карлин.