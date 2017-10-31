Неизвестными поврежден шлагбаум на территории Нагорного парка, сообщается на официальном сайте Барнаула со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Городские власти обратились в полицию, в настоящее время проводится просмотр видеозаписей с камер слежения.
Восстановить конструкцию обслуживающая организация планирует в ближайшее время, понесенные затраты будут взысканы со злоумышленников.
Шлагбаум был установлен этим летом, чтобы ограничить въезд транспорта на территорию парка для сохранения благоустройства.
Как сообщалось ранее, асфальт на террасах на склонах Нагорного парка намерены полностью заменить весной 2018 года. Такой вариант борьбы с появившимися трещинами на новом туристическом объекте назвали "самым реальным".
Комментарии
ограничить въезд транспорта на территорию парка для сохранения благоустройства.
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А на основании какого закона это можно делать?
Вандализм процветает , после отмены уголовного наказания то ли ещё будет . Может ввести опять прилюдную порку .