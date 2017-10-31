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Вандалы сломали шлагбаум на территории Нагорного парка в Барнауле

, ИА "Амител"
Шлагбаум был установлен этим летом, чтобы ограничить въезд транспорта на территорию парка

Фото: barnaul.org

Неизвестными поврежден шлагбаум на территории Нагорного парка, сообщается на официальном сайте Барнаула со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Городские власти обратились в полицию, в настоящее время проводится просмотр видеозаписей с камер слежения.

Восстановить конструкцию обслуживающая организация планирует в ближайшее время, понесенные затраты будут взысканы со злоумышленников.

Шлагбаум был установлен этим летом, чтобы ограничить въезд транспорта на территорию парка для сохранения благоустройства. 

Как сообщалось ранее, асфальт на террасах на склонах Нагорного парка намерены полностью заменить весной 2018 года. Такой вариант борьбы с появившимися трещинами на новом туристическом объекте назвали "самым реальным".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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