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Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам

, ИА "Амител"
Прокуроры вмешались в ситуацию, в итоге продукция была изъята из оборота
Фото: nashgorod.ru
Прокуратура выявила факты нарушения норм законодательства при продаже колбасы и торта "Новинка" в Барнауле, сообщили в краевом надзорном ведомстве. 
 
Так, в сентябре текущего года прокуратура Центрального района Барнаула провела проверку соблюдения закона в сфере оборота продовольственной продукции в одном из магазинов. В итоге было установлено, что в холодильной витрине находились вареные колбасные изделия без информации о годе изготовления продукции.
 
Кроме того, прокуроры обратили внимание на торт "Новинка" без информации о наименовании изготовителя, составе, пищевой ценности, дате производства, сроке годности или хранения, а также условий хранения пищевой продукции.
 
В надзорном ведомстве добавляют, что ответственное за предпродажную подготовку товаров лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Продукция же была изъята из оборота. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.11.2017 07:56
- гость -

Вчера на пл. Спартака в р-не 19 вечера, мужик (вид такой слегка помятый) продавал колбасу, копчёную селёдку и торты прям на улице... Интересно, кто покупает ?

0  0
1.11.2017 08:00
- гость -

колбасные изделия без информации о годе изготовления продукции.
----------

Число и месяц уже не кому не интересны?

0  0
1.11.2017 08:04
месный

1.11.2017 08:00
- гость -

Их один фиг переклеивают

0  0
1.11.2017 08:10
- гость -

На Спартака вообще постоянно нелегально торгуют, прошлый год их еще вроде гоняли, в этом году видимо всем все-равно.

0  0
1.11.2017 08:25
- гость -

1.11.2017 08:04
месный

нормальный производитель на алюминиевой застежке дату изготовления выдавливает. ее не переклеишь.

0  0
1.11.2017 08:39
- гость -

А слабо обозначить конкретный магазин и обозначить Ф.И.О. хозяина этого заведения, чего ...опой вращаете как леди с пониженной социальной ответственностью?!!!!!!!!!!!

0  0
1.11.2017 09:28
месный

1.11.2017 08:25
- гость -

Что мешает одну застёжку срезать - другую застегнуть

0  0
1.11.2017 09:31
- гость -

1.11.2017 09:28
месный
До ужаса коня напоминает!))

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