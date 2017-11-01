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Комментарии
Вчера на пл. Спартака в р-не 19 вечера, мужик (вид такой слегка помятый) продавал колбасу, копчёную селёдку и торты прям на улице... Интересно, кто покупает ?
колбасные изделия без информации о годе изготовления продукции.
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Число и месяц уже не кому не интересны?
1.11.2017 08:00
- гость -
Их один фиг переклеивают
На Спартака вообще постоянно нелегально торгуют, прошлый год их еще вроде гоняли, в этом году видимо всем все-равно.
1.11.2017 08:04
месный
нормальный производитель на алюминиевой застежке дату изготовления выдавливает. ее не переклеишь.
А слабо обозначить конкретный магазин и обозначить Ф.И.О. хозяина этого заведения, чего ...опой вращаете как леди с пониженной социальной ответственностью?!!!!!!!!!!!
1.11.2017 08:25
- гость -
Что мешает одну застёжку срезать - другую застегнуть
1.11.2017 09:28
месный
До ужаса коня напоминает!))